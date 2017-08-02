Сборная России по плаванию завоевала восемь медалей в первый день этапа КМ в Москве

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сборная России по плаванию завоевала две золотые, одну серебряную и пять бронзовых наград в первый день этапа Кубка мира в Москве.
Кирилл Пригода одержал победу в заплыве на 200 метров брассом, а чемпион мира 2017 года на этой дистанции Антон Чупков стал третьим. Также золото в копилку сборной России принесла четверка в составе Владимира Морозова, Пригоды, Светланы Чимровой и Вероники Поповой, победившая в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров.
На дистанции 200 метров вольным стилем Александр Красных стал вторым, а Михаил Вековищев - третьим. Также бронзовые медали завоевали Мария Каменева (100 м на спине), Наталья Иванеева (50 м брасс) и Анна Егорова (400 м вольный стиль).
По две победы в первый день одержали венгерка Катинка Хоссу и южноафриканец Чад ле Кло. Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира ле Кло победил на дистанциях 200 метров вольным стилем и на 100 метров баттерфляем. Трехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Хоссу стала первой в заплывах на 100 метров на спине и на 100 метров комплексным плаванием, а также стала второй на дистанции 200 метров баттерфляем.
Олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира итальянка Федерика Пеллегрини победила в плавании на 400 м вольным стилем. Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира шведка Сара Шестрем выиграла на дистанции 50 метров вольным стилем с новым мировым рекордом в коротких бассейнах (23,10 секунды).
Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве со 2 по 3 августа.