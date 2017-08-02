Шведка Шестрем с мировым рекордом выиграла этап КМ в Москве в плавании на 50 м кролем

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем заняла первое место на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве.

Шестрем показала время 23,10 секунды, установив новый рекорд мира на этой дистанции в коротком бассейне (25 метров). Ранее мировой рекорд принадлежал голландке Раноми Кромовидьойо (23,24). Кромовидьойо, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира, заняла второе место в заплыве (23,39). Третьей стала двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Кейт Кэмпбелл (23,96).

Шестрем является олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира в Будапеште, который завершился в воскресенье, она завоевала три золота и серебро, установив два рекорда мира на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.