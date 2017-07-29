Шведка Шестрем установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем установила мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м вольным стилем. Она показала результат 23,67 секунды в полуфинале чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Шведка превзошла результат немки Бритты Штеффен, которая в августе 2009 года проплыла дистанцию за 23,73 секунды.

Финал в плавании на 50 м вольным стилем пройдет в последний день чемпионата мира - 30 июля.