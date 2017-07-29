Американец Дрессел выиграл золото в плавании на 100 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Американец Калеб Дрессел занял первое место в плавании на 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Спортсмен показал время 49,86 секунды.

Серебряным призером стал венгр Кристоф Милак, установивший юниорский рекорд мира (50,62). Третье место заняли Джозеф Скулинг из Сингапура и британец Джеймс Гай (50,83).

Чемпионат мира завершится 30 июля.