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Южноафриканец ле Кло выиграл этап КМ в Москве в плавании на 100 м баттерфляем

Спорт
2 августа, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Вторым стал британец Адам Барретт

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Чад ле Кло

Чад ле Кло

© EPA/TAMAS KOVACS

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Южноафриканец Чад ле Кло одержал вторую победу на московском этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, став первым на дистанции 100 метров баттерфляем. Ле Кло показал результат 49,13 секунды.

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Чад ле Кло

Южноафриканец Чад ле Кло выиграл этап КМ в Москве в плавании на 200 метров вольным стилем

Ранее он выиграл заплыв на 200 метров вольным стилем.

Вторым стал британец Адам Барретт (49,45), третьим финишировал олимпийский чемпион и чемпион мира американец Том Шилдс (49,55).

Ле Кло является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира. На чемпионате мира в Будапеште в 2017 году он завоевал золото на дистанции 200 метров баттерфляем.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.

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