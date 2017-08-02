Южноафриканец ле Кло выиграл этап КМ в Москве в плавании на 100 м баттерфляем

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Южноафриканец Чад ле Кло одержал вторую победу на московском этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, став первым на дистанции 100 метров баттерфляем. Ле Кло показал результат 49,13 секунды.
Ранее он выиграл заплыв на 200 метров вольным стилем.
Вторым стал британец Адам Барретт (49,45), третьим финишировал олимпийский чемпион и чемпион мира американец Том Шилдс (49,55).
Ле Кло является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира. На чемпионате мира в Будапеште в 2017 году он завоевал золото на дистанции 200 метров баттерфляем.
Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.