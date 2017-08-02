Россиянка Иванеева стала третьей на этапе КМ по плаванию на дистанции 50 м брассом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россиянка Наталья Иванеева стала третьей на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Москве.

Победу в заплыве одержала спортсменка из Ямайки Алия Аткинсон, которая является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в Казани. Она показала время 29,46 секунды. Второе место заняла олимпийская чемпионка и чемпионка мира из Литвы Рута Мейлутите (29,51). Иванеева финишировала со временем 29,87 секунды.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.