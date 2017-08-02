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Венгерка Хоссу выиграла этап КМ в Москве на дистанции 100 метров комплексным плаванием

Спорт
2 августа, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Второй финишировала олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира из Швеции Сара Шестрем

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Катинка Хоссу

Катинка Хоссу

© EPA/STRINGER

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Венгерка Катинка Хоссу заняла первое место на дистанции 100 метров комплексным плаванием на этапе Кубка мира в Москве.

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Катинка Хоссу

Венгерка Хоссу выиграла этап КМ в Москве в плавании на 100 метров на спине

Хоссу показала время 57,02 секунды. Второй финишировала олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира из Швеции Сара Шестрем (57,10). Третьей стала двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира австралийка Эмили Сибом (58,63). Ранее Сибом заняла второе место на этапе КМ в Москве на дистанции 100 метров на спине.

Хоссу выиграла второй заплыв на текущем этапе Кубка мира. Ранее в среду она выиграла на дистанции 100 метров на спине. Венгерка является трехкратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира в Будапеште, который завершился в воскресенье, Хоссу завоевала два золота, серебро и бронзу.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.

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