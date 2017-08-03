Финальные легкоатлетические соревнования Спартакиады учащихся России стартовали в Адыгее

МАЙКОП, 3 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Финальные легкоатлетические соревнования VIII летней Спартакиады учащихся России стартовали в четверг в столице Адыгеи. Они пройдут в течение трех дней на базе республиканского стадиона "Дружба", считающегося одним из лучших легкоатлетических сооружений в стране, сообщил ТАСС руководитель аппарата директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Владислав Павлов.

"В финале соревнований по легкой атлетике летней Спартакиады учащихся России 2017 года, которые состоятся в трехдневном формате, принимают участие более 550 юношей и девушек из 44 регионов страны. Адыгею представляет команда из 20 юных спортсменов. Борьба будет идти за 40 комплектов медалей в различных дисциплинах. Все участники соревнований - своеобразный спортивный резерв, в будущем они смогут претендовать на участие в Олимпийских играх", - сказал он.

Судить юных легкоатлетов будет 200 профессиональных судей со всей страны под руководством главного судьи всероссийской категории Петра Безъязычного.

Как пояснили ТАСС в региональном спорткомитете, Адыгея была не случайно выбрана для проведения финала Спартакиады. Республика может проводить крупные турниры как регионального, так и всероссийского уровня, для этого есть вся спортивная инфраструктура, соответствующая международным стандартам. В мае этого года в Майкопе прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди воспитанников училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки и специализированных детских юношеских спортивных школ, в июне здесь завершился чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по легкой атлетике, по итогам которого и были отобраны лучшие спортсмены для участия в Спартакиаде.

"Адыгею представляют Давид Старкин, Арсан Цушба, Иван Плаксин, Олеся Аверьянова, Виктория Авакян, Алина Клушина, Анна Ушакова и многие другие преуспевающие легкоатлеты, воспитанники Адыгейской спортивной школы олимпийского резерва №1. Многие из них стали многократными победителями и призерами важных соревнований в этом году", - добавили в ведомстве.