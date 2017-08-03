Семин намерен попросить руководство "Локомотива" провести встречу команды с болельщиками

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БАКОВКА /Московская область/, 3 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин намерен попросить руководство московского футбольного клуба о встрече команды с болельщиками. Об этом он сказал журналистам после открытой тренировки.
В субботу "Локомотив" сыграет против "СКА-Хабаровска" в матче четвертого тура чемпионата России, который пройдет в Москве на стадионе "Локомотив" (начало - в 20:00 мск).
"В ближайшее время я попрошу руководство, чтобы мы встретились с болельщиками. Прошел этап, мы должны послушать друг друга, узнать, что они [болельщики] от нас хотят, чего мы от них хотим. Данная встреча крайне необходима, мы давно не встречались с болельщиками", - сказал Семин.
После третьего тура "Локомотив" имеет в своем активе девять очков.
"Лидерство в чемпионате добавляет нам уверенности, но нужно понимать, что это еще и ответственность. Я бы не сказал, что три игры были простыми, а предстоящая будет еще сложнее. "СКА-Хабаровск" завоевал в переходных матчах право выступать в высшем дивизионе. В матче с "Зенитом" они ничуть не уступали, разве что не хватило индивидуального мастерства", - сказал Семин.