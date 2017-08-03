"Автомобилист" по буллитам обыграл "Спартак" в Кубке губернатора Нижегородской области

ТАСС, 3 августа. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:2 по буллитам одержал победу над московским "Спартаком" в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин (13-я минута) и Евгений Чесалин (25). У проигравших отличились Александр Комаристый (50) и Станислав Чистов (56). Решающую шайбу в серии послематчевых буллитов забросил Дмитрий Мегалинский.

"Автомобилист" набрал шесть очков в трех матчах и вышел на первое место в таблице. "Спартак" расположился на третьей позиции с четырьмя очками в двух играх.

В следующем матче 5 августа "Автомобилист" сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Спартак" встретится с уфимцами днем ранее.

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 новокузнецкий "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).