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Фурсенко: около 55 тысяч зрителей ожидается на матче "Зенита" и "Спартака"

Спорт
3 августа, 22:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с израильским "Бней Иегудой" в Санкт-Петербурге посетило 45 тысяч 670 зрителей

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Болельщики "Зенита"

Болельщики "Зенита"

© Анна Мейер/ФК "Зенит"

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Около 55 тысяч зрителей стоит ожидать на матче четвертого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС заявил президент санкт- петербургского клуба Сергей Фурсенко.

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Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье. В четверг санкт-петербургская команда дома со счетом 0:1 уступила "Бней Иегуде" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, однако вышла в следующую стадию турнира, поскольку неделей ранее на выезде одолела израильский клуб со счетом 2:0. Матч с "Бней Иегудой" в Санкт-Петербурге посетило 45 тысяч 670 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних игр "Зенита" в российской истории.

"Посещаемость очень порадовала, болельщики очень хорошо поддерживали команду, спасибо им. Уверен, что на "Спартаке" их будет еще больше, и поддержка будет даже лучше, хотя, вроде бы, куда уж лучше. Думаю, на матче со "Спартаком" будет около 55 тысяч человек", - сказал Фурсенко.

Максимальная вместимость стадиона "Санкт-Петербург", который открылся весной этого года, а в следующем примет матчи чемпионата мира, - 68 тысяч зрителей. Однако, по словам Фурсенко, все места пока задействовать невозможно. "68 тысяч быть не может, поскольку временные трибуны не лицензированы для матчей в чемпионате России. Плюс будет вырезка безопасности рядом с секторами, где разместятся болельщики "Спартака", - отметил президент "Зенита".

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