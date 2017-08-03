"Зенит" установил клубный рекорд по посещаемости домашних матчей в российской истории

ТАСС, 3 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" на матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой "Бней Иегуда" установил клубный рекорд посещаемости домашнего стадиона в российской истории. Об этом сообщает пресс-служба стадиона клуба.

Встреча прошла в четверг на стадионе "Санкт-Петербург". На матче присутствовало 45 тысяч 670 зрителей. Предыдущий рекорд в российской истории клуба был установлен в 2006 году на игре с московским "Динамо", которая прошла на стадионе имени Кирова (44 тысячи). Кроме того, данная домашняя встреча является самой посещаемой для клуба с 1988 года, когда на игру с киевским "Динамо", прошедшей на стадионе имени Кирова, пришла 61 тысяча зрителей.

Самыми посещаемыми встречами на домашней арене "Зенита" стали игры 1959 года с московскими клубами ЦСКА и "Спартак". На тех матчах присутствовало около 110 тысяч зрителей.

Самым посещаемым матчем стадиона "Санкт-Петербург" стал финал Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили (1:0), который посетили 57 тысяч 268 человек.