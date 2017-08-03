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"Зенит" попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги Европы

Спорт
3 августа, 21:53 UTC+3 ТАСС

Санкт-петербургская команда на своем поле проиграла израильскому клубу "Бней Иегуда" со счетом 0:1, но по сумме двух встреч вышла в следующий этап турнира

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© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 3 августа. Российский футбольный клуб "Зенит" попал в число "сеяных" команд в раунде плей-офф Лиги Европы.

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"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

В четверг санкт-петербургская команда на своем поле проиграла израильскому клубу "Бней Иегуда" со счетом 0:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, но по сумме двух встреч вышла в раунд плей-офф. Первая игра между соперниками завершилась победой российского клуба - 2:0.

"Зенит" имеет наивысший коэффициент среди участников отборочного этапа Лиги Европы, поэтому для того, чтобы попасть в число 22 "сеяных" команд на стадии плей-офф и получить более слабого по рейтингу соперника ему надо было просто преодолеть третий квалификационный раунд. Соперник "Зенита" станет известен позднее.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

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