ЦСКА попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги чемпионов

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ТАСС, 2 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА попал в число "сеяных" команд в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
В среду армейцы обыграли греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо и вышли в раунд плей-офф. Первая встреча команд завершилась победой ЦСКА - 2:0.
Чтобы стать "сеяной" командой и получить в следующем раунде в соперники клубы с более низкими коэффициентами было необходимо, чтобы из розыгрыша Лиги чемпионов выбыли два клуба из трех с более высоким рейтингом - чешская "Виктория", голландский "Аякс" или киевское "Динамо". В ответных матчах "Виктория" проиграла румынскому "Стяуа" - 1:4 (первый матч 2:2), а "Динамо" уступило швейцарскому клубу "Янг Бойз" - 0:2 (первый матч - 3:1).
Таким образом, за выход в групповой турнир соперниками армейцев может стать одна из этих команд: "Янг Бойз", "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Хоффенхайм" (Германия), "Стяуа", а также "Спортинг" (Португалия) или "Ницца" (Франция).
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.