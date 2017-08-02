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ЦСКА попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги чемпионов

Спорт
2 августа, 23:38 UTC+3 ТАСС

За выход в групповой турнир соперниками армейцев может стать одна из этих команд: "Янг Бойз", "Истанбул Башакшехир", "Хоффенхайм", "Стяуа", а также "Спортинг" или "Ницца"

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© EPA/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 2 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА попал в число "сеяных" команд в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

В среду армейцы обыграли греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо и вышли в раунд плей-офф. Первая встреча команд завершилась победой ЦСКА - 2:0.

Чтобы стать "сеяной" командой и получить в следующем раунде в соперники клубы с более низкими коэффициентами было необходимо, чтобы из розыгрыша Лиги чемпионов выбыли два клуба из трех с более высоким рейтингом - чешская "Виктория", голландский "Аякс" или киевское "Динамо". В ответных матчах "Виктория" проиграла румынскому "Стяуа" - 1:4 (первый матч 2:2), а "Динамо" уступило швейцарскому клубу "Янг Бойз" - 0:2 (первый матч - 3:1).

Таким образом, за выход в групповой турнир соперниками армейцев может стать одна из этих команд: "Янг Бойз", "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Хоффенхайм" (Германия), "Стяуа", а также "Спортинг" (Португалия) или "Ницца" (Франция).

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

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