Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бабаев: ЦСКА способен обыграть любого соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Спорт
2 августа, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Армейцы обеспечили себе участие в еврокубковой "осени" - в случае поражения в раунде плей-офф клуб сыграет на групповом этапе Лиги Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московскому ЦСКА по силам любой соперник в раунде плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Галерея
16 фото
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

В среду ЦСКА обыграл греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо и вышел в раунд плей-офф. Первая встреча команд завершилась победой армейцев (2:0). В раунде плей-офф соперниками ЦСКА могут стать такие команды, как итальянский "Наполи", английский "Ливерпуль" и испанская "Севилья". Многое будет зависеть от того, будут армейцы "сеяными" или "несеяными" при жеребьевке.

"Хотелось бы оказаться в числе "сеяных", чтобы избежать таких соперников, как "Ливерпуль", "Ницца", "Наполи". Способен ли ЦСКА обыграть таких соперников? Думаю, в каждом конкретном матче может произойти все что угодно, считаю, что команда, если все здоровы и в хорошей физической форме, вполне боеспособна. В двухматчевом противостоянии будет немного непросто, как и любой другой российской команде или команде из Восточной Европы", - поделился ожиданиями Бабаев.

"Понятно, что против таких клубов, как "Ливерпуль" или "Бавария", фаворитами будем не мы", - добавил он.

ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковой "осени" - в случае поражения в раунде плей-офф армейцы сыграют на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне.

Смотрите также

Бабаев: ЦСКА пока не ведет конкретных переговоров с новичками

Тренера ЦСКА Гончаренко не беспокоит низкая реализация команды с игры

Хименес: ЦСКА очень силен командой игрой

Бабаев: Акинфеев, возможно, получил сильный ушиб колена в матче с АЕКом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа
2
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
3
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
4
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
5
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
6
На Армейских играх отметили умение военных РФ проникать на объекты НАТО
7
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама