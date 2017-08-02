Бабаев: ЦСКА способен обыграть любого соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московскому ЦСКА по силам любой соперник в раунде плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В среду ЦСКА обыграл греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо и вышел в раунд плей-офф. Первая встреча команд завершилась победой армейцев (2:0). В раунде плей-офф соперниками ЦСКА могут стать такие команды, как итальянский "Наполи", английский "Ливерпуль" и испанская "Севилья". Многое будет зависеть от того, будут армейцы "сеяными" или "несеяными" при жеребьевке.

"Хотелось бы оказаться в числе "сеяных", чтобы избежать таких соперников, как "Ливерпуль", "Ницца", "Наполи". Способен ли ЦСКА обыграть таких соперников? Думаю, в каждом конкретном матче может произойти все что угодно, считаю, что команда, если все здоровы и в хорошей физической форме, вполне боеспособна. В двухматчевом противостоянии будет немного непросто, как и любой другой российской команде или команде из Восточной Европы", - поделился ожиданиями Бабаев.

"Понятно, что против таких клубов, как "Ливерпуль" или "Бавария", фаворитами будем не мы", - добавил он.

ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковой "осени" - в случае поражения в раунде плей-офф армейцы сыграют на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне.