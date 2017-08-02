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Бабаев: Акинфеев, возможно, получил сильный ушиб колена в матче с АЕКом

Спорт
2 августа, 22:51 дата обновления: 2 августа, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

В одном эпизоде голкипер ударился коленом о штангу, в другом он столкнулся с одним из игроков команды соперника

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Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вратарь российского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев получил сильный ушиб колена в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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В среду ЦСКА обыграл АЕК в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо (74-я минута) и вышел в раунд плей-офф. Первая встреча команд завершилась победой армейцев (2:0).

Акинфееву дважды за матч потребовалась помощь врачей в связи с повреждением колена. В одном эпизоде голкипер ударился коленом о штангу, в другом он столкнулся с одним из игроков команды соперника.

"Надеюсь все нормально. Колено, конечно, пострадало, но хочется верить, что обойдется. Может быть, просто сильный ушиб. Хотя, конечно, ему досталось", - сказал Бабаев.

Злополучное колено

В 2007 году Акинфеев впервые серьезно травмировал левое колено. В матче с "Ростовом" голкипер неудачно приземлился и порвал крестообразные связки. В результате ему потребовалась операция, после которой он полгода восстанавливался.

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В августе 2011 года вратарь ЦСКА вновь получил серьезное повреждение левого колена, это произошло в матче со "Спартаком" после столкновения с бразильским форвардом красно-белых Веллитоном. У голкипера сборной России был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки и разрыв внутреннего мениска и эдема кости. В начале сентября вратарь перенес операцию в немецкой клинике, а 4 февраля 2012 года приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Первый раз после травмы Акинфеев вышел на поле 14 апреля. 

ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковой "осени" - в случае поражения в раунде плей-офф армейцы сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет в пятницу, 4 августа, в швейцарском Ньоне.

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