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Тренера ЦСКА Гончаренко не беспокоит низкая реализация команды с игры

Спорт
2 августа, 22:45 дата обновления: 2 августа, 22:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Главный тренер ЦСКА заявил, что пока не владеет информацией о состоянии Игоря Акинфеева, которому дважды за матч с АЕКом потребовалась помощь врачей

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его не беспокоит низкая результативность команды с игры, главное, по его мнению, - создание моментов. Об этом специалист рассказал на пресс- конференции после встречи с греческим АЕКом.

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В среду ЦСКА обыграл АЕК в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо (74-я минута) и вышел в раунд плей-офф. Первая встреча команд завершилась победой армейцев (2:0). Все три гола в противостоянии армейцы забили со "стандартов".

"Плюс-минус 30 процентов голов забивается со "стандартов". Если бы не было моментов, можно было бы беспокоиться, а они есть. Главное сегодня было, чтобы было как можно меньше моментов у наших ворот, и у нас получилось. Но, конечно, три гола с угловых - это много, такое редко бывает", - заявил Гончаренко.

"Мы рады, что прошли в следующий раунд. Мы могли убедиться, что в Лиге чемпионов в квалификации нет слабых соперников, - поделился впечатлениями от встречи специалист. - Да, преимущество после первой игры было комфортным, но мы понимали, что соперник будет стараться. Они играли более агрессивно, но мы были готовы, мы хорошо выстроили свою игру".

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Дважды за матч помощь врачей потребовалась вратарю Игорю Акинфееву. "Пока Игоря не видел, поэтому не могу дать какую-либо информацию", - сказал Гончаренко.

"Доволен Оланаре"

Гончаренко поделился впечатлениями от игры начавшего матч в "старте" Федора Чалова, а также вышедших на замену Натхо и Аарона Оланаре: "Натхо в хорошей форме, но мы не можем выпустить 12 игроков. Важно усилить игру и по ходу матча, что и произошло. Что касается Чалова, он молодой нападающий, а молодым свойственна нестабильность. Что касается Оланаре, он много пропустил в связи с травмой. Он навязывал много борьбы, поэтому удовлетворение от его игры есть".

ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковой "осени" - в случае поражения в раунде плей-офф армейцы сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет в пятницу, 4 августа, в швейцарском Ньоне.

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