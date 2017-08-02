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Бабаев: ЦСКА пока не ведет конкретных переговоров с новичками

Спорт
2 августа, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Гендиректор армейцев отметил, что хотелось бы иметь двух-трех футболистов, которые могли бы усилить команду

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Роман Бабаев

Роман Бабаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский клуб ЦСКА пока не ведет переговоров с новыми футболистами. Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

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ЦСКА в среду в Москве со счетом 1:0 победил греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух встреч прошел в следующий этап. Первый матч между клубами, прошедший в Греции, завершился победой армейцев со счетом 2:0.

"Ничего нового по усилению сказать не могу. Надеюсь, что они будут, но никакой конкретики пока нет, конкретных переговоров тоже. Есть кандидаты, которые сейчас рассматриваются. Как только будет понимание, что условия приемлемые, то можно будет вступать в более детальные переговоры", - сказал Бабаев.

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"Мы обсуждали это с тренером, - продолжил гендиректор армейцев. - Речь идет о линии нападения, центре поля. Хотелось бы иметь двух-трех футболистов, которые могли бы усилить команду. Но это в теории, но на практике может получиться, что будем биться тем составом, что есть".

"Стратегически нужно решать и проблемы с возрастной обороной. Надеемся, что Чернов может занять место наших ветеранов. Хотелось бы сохранить традицию, что линия защиты у нас российская", - заключил Бабаев.

Соперник ЦСКА по раунду плей-офф Лиги чемпионов определится по итогам жеребьевки в пятницу.

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