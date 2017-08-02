"Аустрия" обыграла АЕЛ и вышла в раунд плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 2 августа. Австрийская "Аустрия" в гостях одержала победу над кипрским клубом АЕЛ со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рафаэль Хольцхаузер (34-я минута, с пенальти) и Фелипе Пирес (90), у проигравших отличился Алдаир (60). На 27-й минуте с поля был удален защитник АЕЛа Марко Айроса.

Первая встреча этих команд завершилась со счетом 0:0. Таким образом, за счет гола на выезде в следующий раунд прошла "Аустрия".

В другом матче игрового дня швейцарский "Сьон" сыграл вничью с литовской "Судувой" - 1:1. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу команды из Литвы.

Остальные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдут в четверг. Жеребьевка раунда плей-офф турнира состоится в пятницу.