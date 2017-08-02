Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Аустрия" обыграла АЕЛ и вышла в раунд плей-офф Лиги Европы

Спорт
2 августа, 21:13 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 августа. Австрийская "Аустрия" в гостях одержала победу над кипрским клубом АЕЛ со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Смотрите также

УЕФА отменил решение о проведении матча ЛЕ между "Хайдуком" и "Брондбю" без зрителей

В составе победителей забитыми мячами отметились Рафаэль Хольцхаузер (34-я минута, с пенальти) и Фелипе Пирес (90), у проигравших отличился Алдаир (60). На 27-й минуте с поля был удален защитник АЕЛа Марко Айроса.

Первая встреча этих команд завершилась со счетом 0:0. Таким образом, за счет гола на выезде в следующий раунд прошла "Аустрия".

В другом матче игрового дня швейцарский "Сьон" сыграл вничью с литовской "Судувой" - 1:1. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу команды из Литвы.

Остальные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдут в четверг. Жеребьевка раунда плей-офф турнира состоится в пятницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Абхазии прекратились
2
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
3
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Супруг Елизаветы II завершил исполнение своих общественных обязанностей
6
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
7
Правоохранители Узбекистана подтвердили арест Гульнары Каримовой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама