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"Наполи" сыграет с "Ниццей" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Спорт
4 августа, 13:24 UTC+3 ТАСС

Также на этой стадии турнира "Хоффенхайм" встретится с "Ливерпулем"

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Футболисты итальянского "Наполи"

Футболисты итальянского "Наполи"

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 4 августа. Итальянский футбольный клуб "Наполи" и французская "Ницца" встретятся в раунде плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне.

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Азербайджанский "Карабах" сыграет с датским "Копенгагеном", кипрский АПОЕЛ - с чешской "Славией", греческий "Олимпиакос" - с хорватской "Риекой", шотландский "Селтик" - с казахстанской "Астаной", израильский "Хапоэль" - со словенским "Марибором", турецкий "Башакшихир" - с испанской "Севильей", немецкий "Хоффенхайм" - с английским "Ливерпулем", португальский "Спортинг" - с румынским "Стяуа".

Первые матчи пройдут 15 или 16 августа, ответные встречи состоятся 22 или 23 августа. Победители сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов.

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