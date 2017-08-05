Подмосковные футболистки выиграли Спартакиаду учащихся России

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ТАСС, 5 августа. Сборная Московской области по футболу стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России среди девушек. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
В финале подмосковные футболистки победили команду Москвы. Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались футболистки из Московской области - 3:2. Третье место заняла сборная Санкт-Петербурга.
Лучшим вратарем турнира была признана Екатерина Комракова из сборной Московской области. Лучшим защитником названа Дарья Машина (Москва), лучшим полузащитником - Полина Органова (Москва), лучшим нападающим Анна Жигулина (Санкт-Петербург). Лучшим бомбардиром стала Алена Гусева (Московская область). Самым ценным игроком турнира признали Татьяну Петрову (Московская область).
Соревнования по футболу среди девушек в рамках восьмой летней Спартакиады проходили в Батайске.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.