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Вратарь: всех подмосковных футболисток-участниц Спартакиады можно назвать героинями

Спорт
5 августа, 10:50 UTC+3 ТАСС

Сборная Московской области выиграла Спартакиаду учащихся, в финале победив команду Москвы

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Голкипер сборной Московской области Екатерина Комракова (в центре) в финальном матче против москвичек

Голкипер сборной Московской области Екатерина Комракова (в центре) в финальном матче против москвичек

© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 5 августа. Всех футболисток сборной Московской области, которая стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России среди девушек, можно назвать героинями. Такое мнение пресс-службе соревнований высказала вратарь команды Екатерина Комракова.

В финале подмосковные футболистки победили команду Москвы в серии пенальти со счетом 3:2.

"Всю команду можно назвать героями, - сказала голкипер. - Мы готовились к этой победе. Нам было больно, у наших игроков были травмы, пришлось через все это пройти. Мы каждый день говорили об этом финале, заряжали друг друга, и в итоге у нас все получилось, я очень счастлива".

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Комракова, признанная лучшим вратарем турнира, рассказала, что помогло ей удачно действовать в серии пенальти в финальном матче. "Честно говоря, на тренировках почти не отрабатывала этот элемент специально, лишь однажды на занятиях у нас было такое упражнение, в котором у меня достаточно неплохо получилось, - сказала футболистка. - Наш тренер рассказал мне несколько секретов, в частности, что смотря на соперника, можно понять, в какой угол он планирует пробить. Это мне и помогло, благодарна ему за этот урок".

Соревнования по футболу среди девушек в рамках восьмой летней Спартакиады проходили в Батайске.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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