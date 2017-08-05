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Футбольный тренер: главная цель Спартакиады - создание дружественной атмосферы

Спорт
5 августа, 12:10 UTC+3 ТАСС

Тренер сборной Московской области Дмитрий Кудряшов отметил, что дети на турнире очень хорошо общаются между собой

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ТАСС, 5 августа. Тренер подмосковных футболисток Дмитрий Кудряшов считает, что главная цель Спартакиады учащихся России заключается в создании дружественной атмосферы между участниками. Такое мнение тренер высказал пресс-службе соревнований.

"Спартакиада - очень важный турнир, - сказал Кудряшов. - Во-первых, у детей есть возможность проявить себя со спортивной стороны, показать свои лучшие качества на поле. А во-вторых, они здесь очень хорошо общаются между собой. Это, на мой взгляд, самое главное, ведь олимпийский принцип никто не отменял".

Сборная Московской области по футболу стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России среди девушек, обыграв в финале москвичек в серии пенальти со счетом 3:2. Соревнования проходили в Батайске.

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"Мы ехали на этот турнир только за победой, - сказал тренер. - Месяц назад проходили другие соревнования, в которых нам также довелось играть в финале против Москвы. Была очень похожая ситуация, в которой только поменялись роли команд: в той игре мы выигрывали 2:0, но в итоге проиграли 2:3, в этой игре уже наша команда сначала уступала в серии пенальти со счетом 0:2, но все-таки выиграла 3:2".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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