Четыре шайбы Барабанова помогли СКА обыграть "Куньлунь" на предсезонном турнире в Сочи

ТАСС, 5 августа. Санкт-петербургский СКА со счетом 4:2 одержал победу над пекинским "Куньлунем" в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Встреча прошла в ледовом дворце "Большой".

В составе победителей четыре шайбы забросил Александр Барабанов (2-я, 20-я, 54-я и 60-я минуты). У проигравших дублем отличился Брандон Йип (16 и 59).

В следующем матче 6 августа СКА сыграет с магнитогорским "Металлургом". "Куньлунь" днем позже также встретится с магнитогорской командой.

На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. Команды, занявшие два первых места в своей группе, выходят в полуфинал соревнований. Клубы, которые займут третьи места, сыграют друг другом в матче за пятое место. В турнире участвуют "Сочи", "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады.

Предсезонный турнир в Сочи завершится 9 августа. В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА. В турнире также приняли участие СКА, "Сочи" и олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа, составленная из хоккеистов до 25 лет.