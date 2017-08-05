Хоккеист СКА Барабанов: раньше об Олимпиаде мог только мечтать

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Хоккеист СКА Александр Барабанов признался, что раньше об Олимпиаде он мог только мечтать, теперь же эта возможность для него реальна. Такое мнение журналистам высказал форвард армейцев Александр Барабанов.

Хоккеист принял участие в составе сборной России в чемпионате мира в мае этого года и стал бронзовым призером турнира. В начале апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

В субботу СКА победил "Куньлунь" в матче предсезонного турнира в Сочи со счетом 4:2. В составе победителей все шайбы на счету Барабанова.

"Сегодня все получалось, создавали опасные моменты. Были тяжелые сборы, много бегали, пытались поймать игровой ритм. Раньше об Олимпиаде можно было только мечтать, в мае съездил на чемпионат мира, теперь у меня другая мечта", - сказал Барабанов.

В следующем матче 6 августа СКА сыграет с магнитогорским "Металлургом". "Куньлунь" днем позже также встретится с магнитогорской командой.