Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист СКА Барабанов: раньше об Олимпиаде мог только мечтать

Спорт
5 августа, 16:41 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, августа. /ТАСС

Хоккеист принял участие в составе сборной России в чемпионате мира в мае этого года и стал бронзовым призером турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Хоккеист СКА Александр Барабанов признался, что раньше об Олимпиаде он мог только мечтать, теперь же эта возможность для него реальна. Такое мнение журналистам высказал форвард армейцев Александр Барабанов.

Смотрите также
Александр Барабанов

Четыре шайбы Барабанова помогли СКА обыграть "Куньлунь" на предсезонном турнире в Сочи

Хоккеист принял участие в составе сборной России в чемпионате мира в мае этого года и стал бронзовым призером турнира. В начале апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

В субботу СКА победил "Куньлунь" в матче предсезонного турнира в Сочи со счетом 4:2. В составе победителей все шайбы на счету Барабанова.

"Сегодня все получалось, создавали опасные моменты. Были тяжелые сборы, много бегали, пытались поймать игровой ритм. Раньше об Олимпиаде можно было только мечтать, в мае съездил на чемпионат мира, теперь у меня другая мечта", - сказал Барабанов.

В следующем матче 6 августа СКА сыграет с магнитогорским "Металлургом". "Куньлунь" днем позже также встретится с магнитогорской командой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
2
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Источник: неизвестный застрелил в Москве гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити"
5
Севморзавод завершил строительство второй плавучей системы для возведения Крымского моста
6
Конвертоплан ВС США разбился у берегов Австралии
7
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама