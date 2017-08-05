Олимпийская сборная России обыграла ХК "Сочи" на предсезонном турнире

ПСЖ обыграл "Амьен" в матче первого тура чемпионата ФранцииСпорт 5 августа, 20:13
Калитвинцев: в матче "Динамо" - "Амкар" все изменил первый забитый мячСпорт 5 августа, 20:00
"Утрехт" и "Зенит" попросили УЕФА перенести матч Лиги Европы с 17 на 16 августаСпорт 5 августа, 19:55
Олимпийская сборная России обыграла ХК "Сочи" на предсезонном турниреСпорт 5 августа, 19:52
Красильников и Лямин настраиваются на победу в ЧМ по пляжному волейболуСпорт 5 августа, 19:40
Аленичев пожелал удачи "Спартаку" в матче против "Зенита"Спорт 5 августа, 19:30
"Енисей" обыграл "Спартак-2" в матче первенства ФНЛСпорт 5 августа, 19:21
"Динамо" одержало первую победу в чемпионате России, разгромив "Амкар"Спорт 5 августа, 19:21
В Казани прошел международный фестиваль татарского фольклора "Игра в кругу"В стране 5 августа, 19:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 августа. Олимпийская сборная России одержала победу над ХК "Сочи" со счетом 5:1 в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Встреча прошла в ледовом дворце "Большой".
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Полунин (3-я минута), Егор Коршков (5), Станислав Галиев (20), Владимир Ткачев (37) и Павел Красковский (54). У проигравших отличился Павел Падакин (52).
В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. "Сочи" днем ранее также встретится с канадцами.
На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. Команды, занявшие два первых места в своей группе, выходят в полуфинал соревнований. Клубы, которые займут третьи места, сыграют друг другом в матче за пятое место. В турнире участвуют "Сочи", магнитогорский "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады.
Предсезонный турнир в Сочи завершится 9 августа.