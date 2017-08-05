Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийская сборная России обыграла ХК "Сочи" на предсезонном турнире

Спорт
5 августа, 19:52 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты олимпийской сборной России

Хоккеисты олимпийской сборной России

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 5 августа. Олимпийская сборная России одержала победу над ХК "Сочи" со счетом 5:1 в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Встреча прошла в ледовом дворце "Большой".

Смотрите также
Александр Барабанов

Четыре шайбы Барабанова помогли СКА обыграть "Куньлунь" на предсезонном турнире в Сочи

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Полунин (3-я минута), Егор Коршков (5), Станислав Галиев (20), Владимир Ткачев (37) и Павел Красковский (54). У проигравших отличился Павел Падакин (52).

В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. "Сочи" днем ранее также встретится с канадцами.

На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. Команды, занявшие два первых места в своей группе, выходят в полуфинал соревнований. Клубы, которые займут третьи места, сыграют друг другом в матче за пятое место. В турнире участвуют "Сочи", магнитогорский "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады.

Предсезонный турнир в Сочи завершится 9 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
3
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
4
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
5
Чубайс купил на научной ярмарке в Сочи спрей для разглаживания пиджака
6
Путин посетил "Бережливую поликлинику" в Кирове
7
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама