Зубов: олимпийская сборная России могла бы побороться за Кубок Гагарина

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России была бы способна бороться за победу в Кубке Гагарина, если бы принимала участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер клуба "Сочи" Сергей Зубов.

В субботу олимпийская сборная России одержала победу над ХК "Сочи" со счетом 5:1 в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира. Встреча прошла в сочинском ледовом дворце "Большой".

"Моменты были у обеих команд. Винить наших ребят не поворачивается язык. Кто-то перегорел, кто-то играл первый матч на таком уровне. Для некоторых из них это отличная проверка", - сказал Зубов.

"Мы смотрим с оптимизмом в будущее. Желания заменить [вратаря] Барулина у меня не было, он будет играть и в следующем матче", - добавил специалист.

Зубов отметил, что олимпийская сборная - хорошая и организованная команда. "Наверное, поборолись бы за Кубок Гагарина, если бы выступали в КХЛ", - сказал он.

В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. "Сочи" днем ранее также встретится с канадцами. Турнир в Сочи завершится 9 августа.