Тхэквондист Котков заявил, что давно шел к победе на этапе Гран-при

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Антон Котков, одержавший победу на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве, давно шел к этому успеху. Об этом спортсмен сказал ТАСС.

Котков одержал победу на первом этапе мировой серии Гран-при по тхэквондо в весовой категории до 80 кг, в финальном поединке оказавшись сильнее двукратного чемпиона Европы и призера чемпионатов мира представителя Молдавии Аарона Кука. В полуфинале Котков победил олимпийского чемпиона 2016 года ивуарийца Шейка Саллаха Сиссе.

"Меня переполняют эмоции, еще не до конца осознал случившееся. Ранее выступал на множестве этапов Гран-при, давно уже шел к этой победе, но не получалось даже попасть в призы. В этот раз настраивал себя только на победу", - прокомментировал свой успех Котков.

"Не ждал, что будет легко, настраивался отдельно на каждый бой. На турнире выступают очень серьезные спортсмены: в полуфинале и финале моими соперниками были сильнейшие тхэквондисты в мире. Но я верил в свою победу. Верил, что если не буду ждать ошибок соперника, а буду действовать сам, то это принесет результат", - добавил россиянин.

Этап мировой серии Гран-при в Москве завершится 6 августа.