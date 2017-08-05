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Слуцкий: "Халл" заслужил ничью в матче чемпионшипа с "Астон Виллой"

Спорт
5 августа, 22:30 UTC+3 ТАСС

Тренер также считает, что его команда играла плохо в первые 50 минут матча

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ТАСС, 5 августа. Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий считает заслуженной ничью в гостевом матче первого тура чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии, против "Астон Виллы". Об этом российский специалист сказал в эфире телеканала Sky Sports.

Встреча между командами состоялась в субботу и завершилась со счетом 1:1. Данная игра стала первой официальной для Слуцкого на посту тренера "Халла".

"Я горд, но мы играли плохо первые 50 минут, - сказал Слуцкий. - Это было сложное время для нас, потому что у нас вышли несколько молодых ребят, которые не имели опыта игры в чемпионшипе, плюс матч против "Астон Виллы", полный стадион. Однако позднее мы почувствовали себя увереннее, у нас были шансы, и я думаю, что мы заслужили этот результат".

Также российский специалист рассказал о том, какие ощущения испытывает от первой официальной игры в статусе тренера английского клуба. "Для меня это в первый раз - первый матч, первые заполненные трибуны. Иногда я думаю, что это вовсе и не со мной происходит. Это невероятная ситуация, но думаю, что привыкну после нескольких игр", - сказал Слуцкий.

46-летний Слуцкий возглавил "Халл" в июне, став первым российским тренером в Англии. В следующем туре "Халл" на своем поле примет "Бертон" 12 августа.

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