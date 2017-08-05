"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом официальном матче под руководством Слуцкого

Галиев: хоккеистов олимпийской сборной России ждет большее будущееСпорт 5 августа, 21:35
"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом официальном матче под руководством СлуцкогоСпорт 5 августа, 21:28
Усэйн Болт вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 100 метровСпорт 5 августа, 21:25
Котков победил на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве в весе до 80 кгСпорт 5 августа, 21:10
Мещеряков: РЖД отдельно не платили за переименование стадиона ФК "Локомотив"Спорт 5 августа, 21:08
Еще одна медаль представителя России с ЧМ по легкой атлетике передана новому обладателюСпорт 5 августа, 20:57
Шунин: "Амкар" был принципиальным соперником для "Динамо"Спорт 5 августа, 20:53
Хоккеист Капризов отметил, что в олимпийской сборной России царит прекрасная атмосфераСпорт 5 августа, 20:48
Гаджиев: если "Амкар" продолжит играть, как с "Динамо", то будет бороться за выживаниеСпорт 5 августа, 20:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 августа. "Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии.
В составе хозяев забитым мячом отметился Габриэль Агбонлахор (7-я минута), у гостей отличился Джаррод Боуэн (62).
Этот матч стал первой официальной встречей для российского специалиста Леонида Слуцкого в качестве главного тренера "Халла". 46-летний Слуцкий возглавил "Халл" в июне, став первым российским тренером в Англии.
В следующем туре "Халл" на своем поле примет "Бертон", "Астон Вилла" в гостях сыграет с "Кардиффом". Обе встречи пройдут 12 августа.