"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом официальном матче под руководством Слуцкого

ТАСС, 5 августа. "Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

В составе хозяев забитым мячом отметился Габриэль Агбонлахор (7-я минута), у гостей отличился Джаррод Боуэн (62).

Этот матч стал первой официальной встречей для российского специалиста Леонида Слуцкого в качестве главного тренера "Халла". 46-летний Слуцкий возглавил "Халл" в июне, став первым российским тренером в Англии.

В следующем туре "Халл" на своем поле примет "Бертон", "Астон Вилла" в гостях сыграет с "Кардиффом". Обе встречи пройдут 12 августа.