Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: "СКА-Хабаровск" нуждается в существенном усилении состава на все позиции

Спорт
5 августа, 22:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Хабаровская команда проиграла все четыре матча на старте сезона РФПЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "СКА-Хабаровск" нуждается в качественном усилении состава. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер хабаровского клуба Алексей Поддубский.

В субботу "СКА-Хабаровск" в матче чемпионата России на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счетом 0:1. Хабаровская команда проиграла все четыре матча на старте сезона РФПЛ.

"Наша команда активно нуждается в усилении состава, причем на все позиции. Трансферная кампания еще не закончена, у нас есть время. Вопрос только в финансах", - сказал Поддубский.

"После матча поблагодарил ребят за самоотдачу. Мы знали, что "Локомотив" соперник не из легких. К сожалению, не дотерпели и пропустили гол. В конце матча у нас был свой момент, но мы его не использовали", - добавил тренер.

После четырех туров чемпионата России "СКА-Хабаровск" занимает 15 место в турнирной таблице, не набрав очков. В следующем туре 8 августа хабаровчане сыграют дома против махачкалинского "Анжи".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан водитель "Газели", сбивший ребенка на юго-западе Москвы
2
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
3
Сирийские войска окружают банды террористов в городе Эс-Сухна в 70 км от Пальмиры
4
В Эстонии перезахоронены останки 202 советских солдат
5
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
6
Усэйн Болт вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 100 метров
7
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
Темы дня
Новости партнеров
Реклама