Тренер: "СКА-Хабаровск" нуждается в существенном усилении состава на все позиции

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "СКА-Хабаровск" нуждается в качественном усилении состава. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер хабаровского клуба Алексей Поддубский.
В субботу "СКА-Хабаровск" в матче чемпионата России на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счетом 0:1. Хабаровская команда проиграла все четыре матча на старте сезона РФПЛ.
"Наша команда активно нуждается в усилении состава, причем на все позиции. Трансферная кампания еще не закончена, у нас есть время. Вопрос только в финансах", - сказал Поддубский.
"После матча поблагодарил ребят за самоотдачу. Мы знали, что "Локомотив" соперник не из легких. К сожалению, не дотерпели и пропустили гол. В конце матча у нас был свой момент, но мы его не использовали", - добавил тренер.
После четырех туров чемпионата России "СКА-Хабаровск" занимает 15 место в турнирной таблице, не набрав очков. В следующем туре 8 августа хабаровчане сыграют дома против махачкалинского "Анжи".