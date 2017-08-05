Тренер: "СКА-Хабаровск" нуждается в существенном усилении состава на все позиции

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "СКА-Хабаровск" нуждается в качественном усилении состава. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер хабаровского клуба Алексей Поддубский.

В субботу "СКА-Хабаровск" в матче чемпионата России на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счетом 0:1. Хабаровская команда проиграла все четыре матча на старте сезона РФПЛ.

"Наша команда активно нуждается в усилении состава, причем на все позиции. Трансферная кампания еще не закончена, у нас есть время. Вопрос только в финансах", - сказал Поддубский.

"После матча поблагодарил ребят за самоотдачу. Мы знали, что "Локомотив" соперник не из легких. К сожалению, не дотерпели и пропустили гол. В конце матча у нас был свой момент, но мы его не использовали", - добавил тренер.

После четырех туров чемпионата России "СКА-Хабаровск" занимает 15 место в турнирной таблице, не набрав очков. В следующем туре 8 августа хабаровчане сыграют дома против махачкалинского "Анжи".