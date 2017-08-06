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Эксперт: после ухода Болта явного фаворита в спринтерском беге не будет

Спорт
6 августа, 1:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Владислав Жуков

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, на последних результатах 30-летнего Усэйна Болта сказывается возраст

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Ямайский спринтер Усэйн Болт

Ямайский спринтер Усэйн Болт

© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. После завершения карьеры ямайца Усэйна Болта явного фаворита в спринтерском беге не будет, что положительно скажется на конкуренции. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в беге на 100 м и 200 м в составе сборной СССР Валерий Борзов.

В субботу прошел финальный забег у мужчин на дистанции 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Победу одержал американец Джастин Гэтлин, вторым стал его соотечественник Кристиан Коулман, третьим - Болт. 30-летний Ямаец, который завершит карьеру после турнира в Лондоне, не сумел завоевать золото чемпионата мира на этой дистанции впервые с 2011 года.

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"Итоги немного неожиданные, все ждали другого результата от Болта, - сказал Борзов. - Не получилось уйти победителем, как он хотел, но король уходит, теперь будет другой король, хотя после выхода Болта на пенсию явного фаворита в спринте не будет, что положительно скажется на конкуренции. Действительно, на его результат сказывается возраст, он и сам раньше говорил, что его преследуют мелкие травмы и прочее. Теперь посмотрим, как будет развиваться его судьба, что он скажет".

Также Борзов выразил разочарование снижением результатов в беге на 100 м у мужчин; по мнению двукратного олимпийского чемпиона, это стало следствием допинговых скандалов, которые в последнее время происходят в легкой атлетике. "Победа Гэтлина? Мне хотелось бы обратить внимание на снижение результатов финальных забегов, 9,92 секунды - не очень высокий показатель для победителя. В целом результаты ниже, чем то, что показывали ребята раньше, это является следствием последних допинговых скандалов, и снижение результатов показывает, что эта проблема стала очень весомой".

Собеседник ТАСС отметил высокую посещаемость финального забега. "В целом по финалу хотелось бы обратить внимание на заполненные трибуны стадиона - этот вид программы остается популярным. Конкуренция между США и Ямайкой сохранилась, но при этом на старте появляются новые лица - например, представители Китая. После Олимпиады в Пекине китайские спортсмены стали выступать все лучше и лучше", - отметил Борзов.

Болт является 11-кратным чемпионом мира, двукратным серебряным призером, бронза, завоеванная в субботу, стала первой в его карьере. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19), Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

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