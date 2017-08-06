Жулиано сообщил, что "Зенит" готов продать его за те же деньги, за которые покупал

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ТАСС, 6 августа. Руководство российского футбольного клуба "Зенит" готово продать бразильского полузащитника команды Жулиано за ту же сумму, за которую покупало. Об этом 27-летний игрок сообщил порталу GloboEsporte.
Жулиано перешел в "Зенит" летом прошлого года из бразильского "Гремио", когда петербургский клуб возглавлял румынский тренер Мирча Луческу, до этого он на протяжении трех лет играл в украинском "Днепре". Перед началом нового сезона "Зенит" возглавил итальянский специалист Роберто Манчини, при котором бразильский полузащитник не попадает в основной состав команды.
"В клубе сменились тренер и руководство, - сказал Жулиано. - Новый тренер привел с собой ряд игроков, нужных ему. Одним из них является аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, который на поле выполняет схожую с моей роль. Поэтому в данный момент тренер не видит меня в качестве игрока основы".
Бразилец общался с руководством "Зенита" на тему предоставления игровой практики в этом году, поскольку его мечта - попасть на чемпионат мира 2018 года. "Они сказали, что есть возможность продажи за ту же сумму, которую они заплатили "Гремио" за меня (€7 млн - прим. портал), - сказал игрок. - С тех пор были некоторые предложения о переходе, и за оставшиеся три недели до закрытия трансферного окна мы будем стараться найти лучшее решение".
В прошлом сезоне Жулиано, наряду с форвардом "Ромы" Эдином Джеко, стал лучшим бомбардиром Лиги Европы с восемью голами. Контракт Жулиано с "Зенитом" рассчитан до 2020 года.