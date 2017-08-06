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СКА победил магнитогорский "Металлург" в матче предсезонного турнира в Сочи

Спорт
6 августа, 19:55 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 6 августа. Петербургский СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 в матче Предсезонного турнира в Сочи.

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В составе СКА отличились Сергей Широков (10), Александр Хохлачев (12), Роман Рукавишников (24) и Александр Барабанов (25). В составе "Металлурга" шайбы забросили Сергей Мозякин (14) и Томаш Филиппи (48).

На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. Команды, занявшие два первых места в своей группе, выходят в полуфинал соревнований. Клубы, которые займут третьи места, сыграют друг другом в матче за пятое место. В турнире участвуют "Сочи", "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады.

Предсезонный турнир в Сочи завершится 9 августа. В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА. В турнире также приняли участие СКА, "Сочи" и олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа, составленная из хоккеистов до 25 лет.
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