СКА победил магнитогорский "Металлург" в матче предсезонного турнира в Сочи

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ТАСС, 6 августа. Петербургский СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 в матче Предсезонного турнира в Сочи.
В составе СКА отличились Сергей Широков (10), Александр Хохлачев (12), Роман Рукавишников (24) и Александр Барабанов (25). В составе "Металлурга" шайбы забросили Сергей Мозякин (14) и Томаш Филиппи (48).
На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. Команды, занявшие два первых места в своей группе, выходят в полуфинал соревнований. Клубы, которые займут третьи места, сыграют друг другом в матче за пятое место. В турнире участвуют "Сочи", "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады.