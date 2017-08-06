Гончаренко: Акинфеев, возможно, будет готов к игре со "Спартаком"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, возможно, поправится к игре 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В воскресенье ЦСКА в матче четвертого тура чемпионата России уступил дома казанскому "Рубину" со счетом 1:2.

В составе московской команды дебютировал 20-летний вратарь Илья Помазун. 31-летний Акинфеев пропускал матч из- за "травмы капсульно-связочного аппарата левого колена", полученной во время ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом 2 августа.

По словам Гончаренко, точные сроки возвращения в строй травмированного вратаря будут известны ближе к игре со "Спартаком". "Что-то определенного насчет Акинфеева сказать не смогу, мы оцениваем его состояние перед каждым матчем. Возможно, он будет готов к игре со "Спартаком" 12 августа в шестом туре", - сказал тренер.

В турнирной таблице ЦСКА занимает восьмое место с шестью очками.