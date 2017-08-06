Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России

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МОСКВА, 6 августа /ТАСС/. Казанский "Рубин" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 0:1 2' Жонатас @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/0NckqPnm2o— РФПЛ⚽️ (@rfpl) August 6, 2017
В составе ЦСКА гол забил Георгий Щенников (13-я минута). В составе "Рубина" дважды отличился Жонатас (2, 10).
Для бразильца этот дубль стал первым в составе "Рубина". Бразильский нападающий перешел в казанский клуб прошлым летом и в прошедшем сезоне отметился 11 голами в 28 встречах.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 0:2 11' Жонатас (дубль) @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/8HcYPlNiE0— РФПЛ⚽️ (@rfpl) August 6, 2017
Вратарь ЦСКА Илья Помазун, заменивший в основном составе травмированного Игоря Акинфеева, дебютировал на взрослом уровне. Помазун, которому 16 августа исполнится 21 год, выступает в структуре ЦСКА с 10 лет. В 2012 году голкипер дебютировал за молодежный состав армейцев и с тех пор провел за него 89 матчей в первенстве России и 12 игр в юношеской Лиге чемпионов. Впервые в заявку основной команды на матч чемпионат России Помазун попал в возрасте 15 лет - 3 марта 2012 года, когда ЦСКА встречался с "Зенитом" (2:2).
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 1:2 13' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/0Zi9yfF0wj— РФПЛ⚽️ (@rfpl) August 6, 2017
26-летний Щенников впервые отличился в чемпионате России. Левый защитник дебютировал в премьер-лиге в 2009 году и с тех пор провел в ней 177 матчей.
ЦСКА опустился на восьмое место в турнирной таблице с шестью очками. "Рубин" поднялся на седьмую строчку (6). В следующем туре "Рубин" 9 августа примет московский "Локомотив". ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с "Тосно".