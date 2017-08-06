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Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России

Спорт
6 августа, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа /ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу казанского клуба

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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа /ТАСС/. Казанский "Рубин" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе ЦСКА гол забил Георгий Щенников (13-я минута). В составе "Рубина" дважды отличился Жонатас (2, 10).

Для бразильца этот дубль стал первым в составе "Рубина". Бразильский нападающий перешел в казанский клуб прошлым летом и в прошедшем сезоне отметился 11 голами в 28 встречах.

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, заменивший в основном составе травмированного Игоря Акинфеева, дебютировал на взрослом уровне. Помазун, которому 16 августа исполнится 21 год, выступает в структуре ЦСКА с 10 лет. В 2012 году голкипер дебютировал за молодежный состав армейцев и с тех пор провел за него 89 матчей в первенстве России и 12 игр в юношеской Лиге чемпионов. Впервые в заявку основной команды на матч чемпионат России Помазун попал в возрасте 15 лет - 3 марта 2012 года, когда ЦСКА встречался с "Зенитом" (2:2).

26-летний Щенников впервые отличился в чемпионате России. Левый защитник дебютировал в премьер-лиге в 2009 году и с тех пор провел в ней 177 матчей.

ЦСКА опустился на восьмое место в турнирной таблице с шестью очками. "Рубин" поднялся на седьмую строчку (6). В следующем туре "Рубин" 9 августа примет московский "Локомотив". ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с "Тосно".

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