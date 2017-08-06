Оздоев: "Рубин" становится единым целым при Бердыеве

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Казанский "Рубин" становится единым целым с главным тренером Курбаном Бердыевым. Такое мнение журналистам высказал полузащитник футбольного клуба Магомед Оздоев.
В воскресенье в рамках 4-го тура чемпионата России "Рубин" обыграл на выезде ЦСКА со счетом 2:1.
"Меня радует, что мы становимся единым целым, боремся и выкладываемся на все 100 процентов, - рассказал Оздоев о работе с Бердыевым. - Есть спортивный принцип, у Курбана Бекиевича он на первом месте, кто тренируется, выкладывается, тот и играет".
"Наша игра после двух забитых мячей никак не изменилась, надо было играть, прессинговать, бороться за каждый мяч", - поделился впечатлениями от встречи полузащитник.
В составе ЦСКА на взрослом уровне дебютировал 20-летний вратарь Илья Помазун. "Мы не ориентировались на это [молодость Помазуна], узнали, что не будет Игоря Акинфеева перед самым выходом на поле", - рассказал Оздоев.