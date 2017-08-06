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М’Вила: ФК "Рубин" начал хорошо обороняться при Бердыеве, осталось организовать атаку

Спорт
6 августа, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

По мнению полузащитника "Рубниа", ЦСКА не станет чемпионом в текущем сезоне

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Янн М’Вила

Янн М’Вила

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" показывает хорошую игру в обороне при новом главном тренере Курбане Бердыеве, осталось подтянуть атаку. Такое мнение журналистам высказал полузащитник казанцев Янн М’Вила.

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В воскресенье в рамках 4-го тура чемпионата России "Рубин" обыграл на выезде ЦСКА со счетом 2:1.

"Получился тяжелый матч, - поделился впечатлениями М’Вила. - Мы знали, что они будут много владеть мячом, но мы хорошо оборонялись, как делаем в целом в последних матчах. Мы очень довольны, что нам удалось отличиться в самом начале, а затем мы смогли контролировать ход встречи".

"ЦСКА не станет чемпионом"

В межсезонье в "Рубине" сменился главный тренер - вместо испанца Хави Грасии пришел Курбан Бердыев. "Мы все очень довольны [возвращению Бердыева], - признался французский полузащитник. - У него хорошая репутация во Франции и в Европе в целом, в России его вообще все знают. Надеюсь, у нас получится очень хороший сезон".

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"Конечно, изменения с его приходом чувствуются, - отметил он. - Сейчас мы очень хорошо обороняемся, что раньше получалось не всегда. Даже в матче с "Зенитом" (во 2-м туре казанцев проиграли со счетом 1:2 - прим. ТАСС) это было видно, хотя в конце того матча мы подустали и пропустили. Сейчас самое важное организовать атаку".

По мнению М’Вила, ЦСКА не станет чемпионом в текущем сезоне. "Это не совсем тот ЦСКА, который я видел в предыдущих сезонах, но у них есть игроки, с которыми они могут бороться за чемпионство. Хотя, по-моему, они чемпионами не станут", - считает он.

ЦСКА опустился на восьмое место в турнирной таблице с шестью очками. "Рубин" поднялся на седьмую строчку (6). В следующем туре "Рубин" 9 августа примет московский "Локомотив". ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с "Тосно".

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