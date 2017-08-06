Кокорин: когда "Зенит" в форме, "Спартаку" тяжело играть против него

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Спартак" сложно играть против "Зенита", когда команда из Санкт-Петербурга набирает форму. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Зенита" Александр Кокорин.
В воскресенье "Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург" победил "Спартак" со счетом 5:1 в матче четвертого тура чемпионата России.
"По голам матч для нас получился легким, но без везения тоже не обошлось, все это плоды нашей работы. Везение было на нашей стороне, ну и по самоотдаче претензий ни к кому из игроков быть не может. Гол Далера Кузяева, два гола Кришито - да, где-то повезло, но списывать всё на везение я бы не стал. Мы очень рады, что удалось порадовать наших болельщиков", - сказал Кокорин.
"Удивил ли "Спартак"? Я уже говорил, что когда "Зенит" в форме и играет в свой футбол, то "Спартаку" против нас играть трудно. Конечно, после такой победы у меня и у всей команды хорошее настроение. Плюс, я забил первый гол на этом стадионе, это тоже добавляет положительных эмоций", - добавил он.