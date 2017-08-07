КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение президента "Урала" Иванова в отношении судей

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Оскорбительное поведение президента екатеринбургского "Урала" Григория Иванова по отношению к судейской бригаде, обслуживавшей игру с "Краснодаром", будет рассмотрено на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 4-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Уралом" прошел в воскресенье и завершился вничью 1:1.

"По матчу "Краснодар" - "Урал" мы рассмотрим оскорбительное поведение в отношении судейской бригады начальника команды "Урал" Григория Иванова в отношении судейской бригады. Иванов, как и [Алексей] Николаев [арбитр матча], будут приглашены на заседание", - заявил Григорьянц.

По матчу между московским "Динамо" и пермским "Амкаром" (3:0) на заседании комитета будут рассмотрено поведение болельщиков бело-голубых, скандировавших нецензурную лексику, и неправильный выход игроков "Амкара" из автобуса. По матчу между московским "Локомотивом" и "СКА-Хабаровском" (1:0) будет рассмотрено скандирование нецензурной лексики болельщиками столичной команды.

Заседание КДК РФС состоится 8 августа.