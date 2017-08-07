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Президент "Урала": судья Николаев в матче с "Краснодаром" нашел пенальти, которого не было

Спорт
7 августа, 11:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Краснодарцы сравняли счет на четвертой добавленной минуте матча благодаря назначенному 11-метровому штрафному удару

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МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Алексей Николаев, обслуживавший матч чемпионата России между "Краснодаром" и "Уралом", неправильно поставил пенальти в ворота екатеринбургского клуба. Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

Встреча четвертого тура чемпионата России прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась вничью со счетом 1:1. Хозяева смогли сравнять счет только на четвертой добавленной минуте матча с пенальти.

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"Судья за 10-15 секунд до финального свистка нашел пенальти, которого не было. Ребята бились в 35-градусную жару, я смотрел на них в раздевалке, и мне было их жалко. Они меня спрашивали, как так произошло, и что мне делать, как защитить свою команду? С арбитрами разговаривать нельзя, писать протесты и жалобы на них тоже, а они из года в год творят беспредел, и у них все хорошо", - сказал Иванов.

"У нас одного [арбитра] отправили в первую лигу, другого, но так и судей не останется. Они ведь умеют судить - на сборах работают очень хорошо, но в чемпионате допускают такие ошибки. Тем более арбитр, который вчера был, очень уважаемый, он очень многое дал нашему футболу, и мы знаем, что Алексей Николаев умеет судить. Но он увидел пенальти, которого и рядом не было, хотя я, может быть, не прав, пускай комиссия разбирается", - отметил президент "Урала".

По его словам, екатеринбуржцы ехали на матч с "Краснодаром" за победой. "Мы играли нормально, не уступили, все понимали, - заявил собеседник ТАСС. - Мы ехали в Краснодар за очками и даже выиграть, потому что понимали, что в третьем матче за неделю сопернику будет тяжело. Рассчитывали, что мы будем посвежее, план на игру выполнили, должны были взять три очка, но судья два отнял".

После четырех туров чемпионата России "Урал" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. "Краснодар" располагается на пятом месте с семью очками.

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