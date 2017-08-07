Более 200 спортсменов примут участие в соревнованиях по велотреку в Туле на Спартакиаде

ТАСС, 7 августа. Более 200 спортсменов из 18 регионов России примут участие в финале соревнований VIII летней Спартакиады учащихся России по велоспорту на треке, который пройдет в Туле. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, это юноши и девушки 2001-2003 годов рождения из 18 регионов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Липецкой, Воронежской, Омской, Свердловской и Тульской областей. Финал VIII летней Спартакиады учащихся России по велоспорту состоится на велотреке Тулы с 8 по 10 августа", - сказали там. Тульскую область представят 13 велогонщиков.

В рамках Спартакиады будут разыграны 12 комплектов медалей в шести дисциплинах: индивидуальной и командной гонках преследования, индивидуальном и командном спринте, гите на 500 метров с места и групповой гонке по очкам.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.