Более 200 спортсменов примут участие в соревнованиях по велотреку в Туле на Спартакиаде

Пушкинский музей установил авторство картины "Венера и Адонис"Культура 7 августа, 14:42
Перед сборной России по боксу будет стоять задача завоевать на ЧМ четыре золотаСпорт 7 августа, 14:39
Менеджер: мемориал Скалимовской в Варшаве станет для Ласицкене следующим стартом после ЧМСпорт 7 августа, 14:37
Международный полумарафон на колясках пройдет 5 октября на трассе автодрома в СочиСпорт 7 августа, 14:23
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицуПроисшествия 7 августа, 14:20
Агент: участие Менькова в этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме зависит от его здоровьяСпорт 7 августа, 14:19
Британские власти не комментируют сообщения СМИ об отступных за BrexitМеждународная панорама 7 августа, 14:15
Агент: вратарь "Зенита" Лодыгин недоволен своим положением в клубеСпорт 7 августа, 14:12
Менеджер: после ЧМ Шубенков может выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в БирмингемеСпорт 7 августа, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 августа. Более 200 спортсменов из 18 регионов России примут участие в финале соревнований VIII летней Спартакиады учащихся России по велоспорту на треке, который пройдет в Туле. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, это юноши и девушки 2001-2003 годов рождения из 18 регионов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Липецкой, Воронежской, Омской, Свердловской и Тульской областей. Финал VIII летней Спартакиады учащихся России по велоспорту состоится на велотреке Тулы с 8 по 10 августа", - сказали там. Тульскую область представят 13 велогонщиков.
В рамках Спартакиады будут разыграны 12 комплектов медалей в шести дисциплинах: индивидуальной и командной гонках преследования, индивидуальном и командном спринте, гите на 500 метров с места и групповой гонке по очкам.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.