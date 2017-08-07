"Тосно" объявил о подписании контракта с футболистом Быстровым

ТАСС, 7 августа. Полузащитник Владимир Быстров подписал контракт с клубом Российской футбольной премьер-лиги "Тосно" из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано на один сезон. 33-летний Быстров будет выступать под 34-м номером.

Быстров за время карьеры выступал за санкт- петербургский "Зенит" (2002-2005, 2009-2014), московский "Спартак" (2005-2009) и махачкалинский "Анжи" (2014). Последним клубом футболиста был "Краснодар". Быстров два раза становился чемпионом России, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны. За сборную России провел 47 матчей, в которых забил четыре гола, став обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2008 года.