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"Тосно" объявил о подписании контракта с футболистом Быстровым

Спорт
7 августа, 15:28 UTC+3 ТАСС

Соглашение футболиста с клубом рассчитано на один сезон

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Владимир Быстров

Владимир Быстров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Полузащитник Владимир Быстров подписал контракт с клубом Российской футбольной премьер-лиги "Тосно" из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение футболиста с клубом рассчитано на один сезон. 33-летний Быстров будет выступать под 34-м номером.

Быстров за время карьеры выступал за санкт- петербургский "Зенит" (2002-2005, 2009-2014), московский "Спартак" (2005-2009) и махачкалинский "Анжи" (2014). Последним клубом футболиста был "Краснодар". Быстров два раза становился чемпионом России, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны. За сборную России провел 47 матчей, в которых забил четыре гола, став обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2008 года.

 

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