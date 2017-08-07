Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арбитр Москалев назначен вместо Турбина на матч пятого тура РФПЛ "Тосно" - ЦСКА

Спорт
7 августа, 11:17 UTC+3 ТАСС

Матч между "Тосно" и ЦСКА состоится в среду

Поделиться
Материал из 1 страницы
Арбитр Владимир Москалев

Арбитр Владимир Москалев

© Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

ТАСС, 7 августа. Арбитр Владимир Москалев вместо Евгения Турбина обслужит матч пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Тосно" из Ленинградской области и московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

По информации портала "Чемпионат", 37-летний Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу в матче четвертого тура РФПЛ между московским "Динамо" и пермским "Амкаром" (3:0).

Матч между "Тосно" и ЦСКА пройдет в среду, начало в 20:00 мск. ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице с шестью очками, "Тосно" - 12-й с тремя очками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Башкирии объявлен траур в связи с гибелью девяти человек при пожаре
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрады
4
Четыре новых терминала и семь переходов построят на МЦК в 2018 году
5
"Темная башня" стала лидером проката в США
6
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
7
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама