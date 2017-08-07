Арбитр Москалев назначен вместо Турбина на матч пятого тура РФПЛ "Тосно" - ЦСКА

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ТАСС, 7 августа. Арбитр Владимир Москалев вместо Евгения Турбина обслужит матч пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Тосно" из Ленинградской области и московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
По информации портала "Чемпионат", 37-летний Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу в матче четвертого тура РФПЛ между московским "Динамо" и пермским "Амкаром" (3:0).
Матч между "Тосно" и ЦСКА пройдет в среду, начало в 20:00 мск. ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице с шестью очками, "Тосно" - 12-й с тремя очками.