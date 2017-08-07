CAS дисквалифицировал двукратного победителя Универсиад в спортивной ходьбе Кривова

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ТАСС, 7 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации российских легкоатлетов Андрея Кривова (спортивная ходьба) и Натальи Евдокимовой (бег на средние дистанции) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Кривов дисквалифицирован на три года на основании "абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте" с 12 апреля 2016 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные в период с 20 мая 2011 года по 6 июля 2013 года. Евдокимова дисквалифицирована также на основании отклонений в паспорте крови на четыре года - с 14 апреля 2016 года. Результаты спортсменки с 17 августа 2009 года по 29 мая 2012 аннулированы.
31-летний Кривов является двукратным победителем Универсиад в спортивной ходьбе на 20 км. 18 августа 2011 года он завоевал золотую медаль на Универсиаде в китайском Шэньчжэне, этот результат будет аннулирован. Вторая золотая медаль была завоевана Кривовым 9 июля 2013 года в Казани - уже после срока аннулирования результатов.
39-летняя Евдокимова является двукратным серебряным призером чемпионатов России в беге на 1500 метров (2003, 2004).