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Бах: новый метод поможет провести экспертизу пробирок с допинг-пробами россиян с ОИ-2014

Спорт
6 августа, 22:40 UTC+3 ТАСС

По словам главы МОК, этот метод был найден несколько недель назад

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA/FRANK RUMPENHORST

ТАСС, 6 августа. Новый метод поможет провести более точную судебную экспертизу пробирок с допинг-пробами российских спортсменов, которые были взяты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, с целью проверить, был ли факт их вскрытия или нет. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, слова которого приводит газета Gazet Van Antwerpen.

"Пару недель назад был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами", - сказал Бах.

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Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Макларен презентовал вторую часть своего доклада 9 декабря 2016 года в Лондоне, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям, после обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне. Российская сторона, в свою очередь, признала факт отдельных допинговых нарушений, отрицая при этом государственное вмешательство в скандал, обращая при этом внимание на отсутствие доказательств вины российских спортсменов в докладе. Позднее ВАДА признало, что в ряде случаев, представленных в документе Макларена, фактов, которые подтверждали бы вину россиян, действительно недостаточно.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014 в Сочи, ее возглавляет Денис Освальд, вторая - это специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года. Ранее Бах заявлял о том, что санкции к российскому спорту в случае выявления нарушений должны быть применены не позднее октября текущего года.

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