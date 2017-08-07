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Велогонщица из Башкортостана Гареева выиграла критериум на Спартакиаде

Спорт
7 августа, 16:09 UTC+3 ТАСС

Второе место заняла Дарья Макасеева из Санкт-Петербурга

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Айгуль Гареева

Айгуль Гареева

© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 7 августа. Представительница Башкортостана Айгуль Гареева выиграла соревнования по велоспорту не шоссе в дисциплине критериум в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место заняла Дарья Макасеева из Санкт-Петербурга. Третьей стала также петербургская велогонщица Анастасия Печерских.

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В критериуме (групповой круговой гонке), протяженность которой составила 40 км, участвуют не более четырех человек от команды. Спортсмены преодолевают 10 кругов, каждый второй из которых считается финишем. При преодолении контрольной отсечки первые четыре гонщика получают очки (5, 3, 2, 1). Победителем становится спортсмен, набравший наибольшее количество очков.

Соревнования по велоспорту на шоссе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Ростове-на- Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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