Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции подмосковной тренировочной базы "Бор"

Спорт
7 августа, 16:17 UTC+3 ТАСС

Проект предусматривает размещение на участке площадью 2,38 га ряда новых инфраструктурных объектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 августа. Специалисты Главгосэкспертизы одобрили проект реконструкции тренировочной базы чемпионата мира по футболу 2018 года в подмосковном пансионате "Бор". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы.

Смотрите также
Виталий Мутко

Мутко: граждане КНДР не работают на объектах ЧМ-2018, никаких нарушений нет

Проект предусматривает размещение на участке площадью 2,38 га ряда новых инфраструктурных объектов: двухэтажного административно-бытового корпуса с подвалом и хозяйственного блока, трибун на пятьсот зрителей, парковки, включая двенадцать мест для маломобильных групп населения. Поскольку площадка располагается на берегу реки Рогожки, в качестве берегоукрепительной конструкции будет возведена шпунтовая стенка протяженностью 86,8 м. В ходе реконструкции заменят ворота и установят информационное табло.

По завершении чемпионата мира на площадке будут проходить соревнования российского и международного уровней, а также спортивно-массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия.

Первая база отдыха в Одинцово - Дом отдыха "Востряково" - была создана в 1952-1953 годах. В 1980-1983 годах она была перестроена под пансионат, на площадке которого в 1991 году был образован современный оздоровительно- производственный комплекс "Бор", в настоящее время принадлежащий Управлению делами президента Российской Федерации. На футбольной площадке оздоровительного комплекса "Бор" регулярно, в частности при подготовке к чемпионатам Европы, тренируется сборная России по футболу.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
3
Глава комитета Госдумы поддержал идею Минфина увеличить лимит выплат по ОСАГО
4
Большой Сочи стал самым популярным курортом России
5
Полиция обнаружила тело двухлетнего ребенка в реке под Саратовом
6
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения
7
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама