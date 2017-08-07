Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции подмосковной тренировочной базы "Бор"

ТАСС, 7 августа. Специалисты Главгосэкспертизы одобрили проект реконструкции тренировочной базы чемпионата мира по футболу 2018 года в подмосковном пансионате "Бор". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы.

Проект предусматривает размещение на участке площадью 2,38 га ряда новых инфраструктурных объектов: двухэтажного административно-бытового корпуса с подвалом и хозяйственного блока, трибун на пятьсот зрителей, парковки, включая двенадцать мест для маломобильных групп населения. Поскольку площадка располагается на берегу реки Рогожки, в качестве берегоукрепительной конструкции будет возведена шпунтовая стенка протяженностью 86,8 м. В ходе реконструкции заменят ворота и установят информационное табло.

По завершении чемпионата мира на площадке будут проходить соревнования российского и международного уровней, а также спортивно-массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия.

Первая база отдыха в Одинцово - Дом отдыха "Востряково" - была создана в 1952-1953 годах. В 1980-1983 годах она была перестроена под пансионат, на площадке которого в 1991 году был образован современный оздоровительно- производственный комплекс "Бор", в настоящее время принадлежащий Управлению делами президента Российской Федерации. На футбольной площадке оздоровительного комплекса "Бор" регулярно, в частности при подготовке к чемпионатам Европы, тренируется сборная России по футболу.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.