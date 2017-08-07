Итальянская теннисистка Эррани дисквалифицирована на два месяца за допинг

ТАСС, 7 августа. Итальянка Сара Эррани дисквалифицирована решением Международной теннисной федерации (ITF) на два месяца за употребление допинга. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В пробе спортсменки от 16 февраля 2017 года было обнаружено запрещенное вещество летрозол. 18 апреля Эррани было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил по статье 2.1 (наличие запрещенной субстанции в пробе игрока). Теннисистка выступила с признанием в нарушении и ходатайствовала о разбирательстве независимого суда.

Слушания состоялись 19 июля. По решению независимого трибунала, срок дисквалификации Эррани составил два месяца, начиная с 3 августа. Ее результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года (дата следующего отрицательного теста) аннулированы. Она лишена рейтинговых очков и призовых денег, которые выиграла на соревнованиях в этот период.

Эррани занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру в одиночном разряде итальянка выиграла девять турниров WTA. Ее наивысшим местом в рейтинге WTA является пятая строчка.