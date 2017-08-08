Организаторы ЧМ по легкой атлетике заявили, что ситуация с инфекцией в отеле под контролем

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ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Ситуация с вирусной инфекцией в отеле, где на время чемпионата мира по легкой атлетике поселились российские спортсмены, находится под контролем. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Ранее официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова сообщила, что от инфекции пострадали более 25 атлетов из Украины, Германии, Эстонии и других стран. По информации ТАСС, в настоящее время 26 человек находятся в медицинском изоляторе. Больше всех от инфекции, которая передается воздушным путем, пострадала сборная Германии. Заболели лидеры команды Роберт Хартинг (метание диска) и Давид Шторль (толкание ядра).
"Было зарегистрировано несколько случаев гастроэнтерита среди атлетов, проживающих в одном из официальных отелей чемпионата мира. Пострадавшие получили помощь от местных медиков, также ведется работа с органами здравоохранения, чтобы держать ситуацию под контролем. Врачам команд были даны дополнительные рекомендации" - говорится в заявлении.
Представители России в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF.